Врач раскрыл секретные пластические операции Салтыковой

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Гиалурон, ботокс, маммопластика и многие другие хирургические вмешательства помогли певице в 53 года выглядеть на 35 лет, считает специалист.

Ирина Салтыкова в недавнем интервью заявила, что никогда не делала пластических операций. Трудно поверить, но с момента своего триумфа на сцене до сегодняшнего дня внешний вид певицы абсолютно не изменился. Отсутствие каких-либо морщин на лице женщины поражает, если взять в расчет то, что она ведет довольно нездоровый образ жизни.

В своих интервью Салтыкова не раз заявляла, что курит и не отказывается выпить, пренебрегает здоровой пищей и ложиться спать в позднее время. Врач Андрей Ворошкевич опроверг слова Ирины и раскрыл ее секретные операции. Он заявил, что певица колет инъекции ботокса, гиалуроновой кислоты. На некоторых снимках певицы заметна маммопластика – открытая очерченная грудь в 53 года говорит сама за себя.

По мнению специалиста, идеально гладкий лоб, отсутствие морщин у глаз и четкий контур лица говорит о постоянных посещениях Салтыковой специалиста. Остается непонятным только один момент – для чего Ирина все это скрывает?