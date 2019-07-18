Сойдет за гостайну. Путин мог надавать на Ротенберга из-за публикации о родах Кабаевой

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Интернет-сайт газеты «Московский комсомолец» первой опубликовала новость о предполагаемых родах Кабаевой, однако вскоре заметка исчезла. Владельцем издания является олигарх Аркадий Ротенберг. По слухам, он входит в круг приближенных к Владимиру Путину.

После публикации заметки о родах Алины Кабаевой в «Московском комсомольце», эта новость разлетелась и в другие СМИ. Изначально говорили, что родила сестра Алины Кабаевой, а не сама гимнастка. Но вскоре слухи изменились и роженицей стала сама Кабаева. По информации в СМИ, Кабаева родила близнецов еще в мае в обычной клинике.

Сам Путин на эту информацию не реагирует. Судя по всему, президент РФ не собирается раскрывать карты личной жизни и предпочитает обсуждать только государственные вопросы. Однако есть версия, что после публикации новости о родах Кабаевой, Путин мог надавить на олигарха Ротенберга с требованием удалить материал о гимнастке. Скорее всего, подопечные Аркадия не были в курсе, что распространять непроверенную информацию нельзя.

Или же информация была проверенной и удалили ее по приказу Путина? В любом случае, информация о личной жизни Путина остается закрытой от народы. Никто не знает, есть ли у президента РФ отношения с Кабаевой или с кем либо другим. Эта информация может сойти и за гостайну. Возможно, после развода с женой, Путин решил посвятить свою жизнь стране и народу.