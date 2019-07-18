Жена по выгоде или зачем Безруков женился на Матисон?

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После смерти сына жены Сергей начал строить отношения с режиссёром, за что, вероятно, получил главные роли в самых популярных фильмах Анны.

Сергей был женат на Ирине Безруковой более 15 лет, их брак считался самым крепким сред всех звёзд шоу-бизнеса. Однако актёр променял супругу после смерти сына на режиссёра фильма «После тебя» - Анну. Но зачем? Вероятно, артист увидел в этих отношениях перспективы в росте карьеры, ведь ему достались главные роли во всех популярных картинах Матисон.

Знакомство Сергея с Анной произошло в феврале 2015 года, а 11 марта 2016 года пара обручилась, затем в июле у них родилась дочь Мария. Становится понятно, что их брак был основан на беременности Матисон. Возможно, что Безруков не планировал строить серьёзные отношения с режиссёром, а лишь надеялся на быструю интрижку ради главной роли в фильме.

До свадьбы Сергей и Анна не комментировали слухи о своих отношениях, пытаясь скрыть все подробности. Видимо, план Безрукова вышел из-под контроля, а после вынужденной свадьбы что-либо скрывать уже не было смысла или не имело значения.

Также стоит добавить, что в 2016 году, сразу после свадьбы с Матисон, Безруков начал работать генеральным продюсером в собственной кинокомпании. Родители Анны влиятельные бизнесмены, как и её брат, которые бы могли помочь супругу дочери с созданием своей фирмы производства фильмов.

Тем самым, можно предполагать, что Анна – жена по выгоде, благодаря которой, Сергей получил множество главных ролей в фильмах супруги, открыл свою кинокомпанию. Теперь Безруков «гребёт деньги», не жалея о, скорее всего, незапланированной свадьбе «по залёту».