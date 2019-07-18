Разоблачение «добряка» или как Фадеев своих артистов «кидает»?

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С солистами лейбла Malfa Макс «водится» пока может получить личную выгоду, затем избавляется, как от ненужного хлама – к этому привело расследование.

Многие считают Максима Фадеева талантливым продюсером и примером для подражания, но у исполнителя далеко не идеальная репутация. Чего только стоит последний конфликт Максима с Леной Темниковой.

В карьере Фадеева было немало звезд, которые «резко» покинули продюсерский центр и исчезли практически на пике своей славы. Точнее, Максим буквально «выжил» их за ненадобностью. Одной из таких «ушедших в закат» стала Линда – популярная исполнительница конца 90-х.

В одном из интервью певица сообщила о том, что Максим знатно подпортил ей карьеру ложью о наркотиках. А после того, как ее отец перестал спонсировать выпуск новых песен, Максим и вовсе скрылся, даже не попрощавшись. Разоблачение «добряка» она сделала совсем недавно, чем крайне раздосадовала продюсера.

Не обошла стороной судьба и Лену Темникову. После того, как девушка пожаловалась на невыносимый график, Фадеев буквально выставил ее за дверь. Еще и заставив выплатить крупную неустойку, потому как контракт пришлось разорвать ранее положенного срока. Прессе же Макс заявил, что Елена ушла сама, потому что ей скоро рожать.

Можно ли быть настолько подлым и мелочным человеком, чтобы продолжать портить жизнь артистам, вышедшим из лейбла Malfa? Возможно это стоит спросить у бывших учеников Фадеева, ведь они знают это не по наслышке.

Вся эта ситуация очень напоминает историю с Тимати. Ведь после ухода из его лейбла Black Star исполнители в прямом смысле лишались всего, что имели или обращались в суд, после того, как их «кинули». Так и в ситуации с Фадеевым, после того, как девушки уходили «из-под крыла» наставника, он запрещал исполнять треки, написанные во время работы с ним и всячески «вставлял палки в колеса» певицам, чтобы помешать развитию их дальнейшей карьеры.