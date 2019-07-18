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Так считают посетители - сырое мясо, несвежие продукты, халатность сотрудников, несоответствие цен - жалобы людей помогут в закрытии общепита.

Успешная и известная ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова не только работает на шоу, является артисткой и участницей многих программ, но она еще и является владелицей двух ресторанов в Москве. При этом начинающий ресторатор не намерена останавливаться, и развивает систему франшиз с открытием ресторанов в других российских городах. Ранее ее заведения пользовались популярностью, но сейчас же детище Ольги BUZfood медленно идет «на дно».

Так почему же посетители уверены, что ресторан Бузовой закроет Роспотренадзор за крупные нарушения правил СанПин? Дело в том, когда Ольга открывала свой первый общепит она буквально следила за каждой мелочью, начиная от выбора дизайна до выбора места, но упустила правильный подход к поиску квалифицированных сотрудников.

Многочисленные жалобы и ужасные отзывы – в сети считают, кафе обязано пройти проверку, после чего закрыться, дабы исключить множественные отравления людей.

Еще один отзыв появился вчера, как пояснил парень, цены, которые указаны на сайте не совпадают с тем, которые были указаны в его чеке, главная проблема вовсе не в этом, а в несвежей и протухшей еде, сыром мясе и халатности сотрудников.

«Цены на сайте и в заведении разные. За колу 0.33-250 рублей, за бургер – 690 рублей, а на сайте за бургер стоит 350. Больше никогда не возьму. Салат, который лежит в бургере -вялый, несвежий, котлета – сырая», - возмущается недовольный мужчина.

Таких отзывов очень много и очень странно, что Ольга не пытается исправить ситуацию, обновить персонал и кухню, проработать меню и правильно установить ценовую политику. Похоже, Бузовой совершенно не до ресторана – открыла и забыла. Главное, что деньги получает.

Кроме того, сама Ольга предпочитает ужинать в других местах, также заказывая доставку еду из других ресторанов, продолжая завлекать поклонников в свой общепит.