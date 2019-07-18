Бузова сообщила об увеличении мужского достоинства Кадони

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Звездный маг теперь может наслать порчу на певицу за разглашение его секретов.

Королева Stories Ольга Бузова поделилась кадрами с гримерной, где проводила время с другом и соведущим Владом Кадони. Разговор изначально велся о размере груди Бузовой – мужчина спрашивал не хочет ли Ольга прибегнуть к помощи пластического хирурга, на что она ответила отказом. В свою очередь певица спросила, не желает ли ее друг увеличить себе мужское достоинство, но тут же, как будто вспомнив, сообщила: «А ты уже нарастил себе пипиндер!»

После данного заявления Влад Кадони быстро перевел тему, будто не расслышав заявлений Ольги. Больше в Stories Бузовой Влад не появился. Скорее всего, после «вскрытия» секретов мага между ним и девушкой произошел серьезный разговор. Скрытный и таинственный Кадони никогда не распространяется о своей личной жизни и привык хранить ее в тайне. Бузова беспардонно «позарилась» на репутацию и честь звездного мага, нарушив молчание.

Стоит сказать, что между ведущими «Дом-2» определенно есть некое соперничество, что и было показано в блоге Ольги. Каждый пытается задеть своего оппонента «побольнее», но певица, кажется, перешла все грани.