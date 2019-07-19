«Живёт полноценной жизнью» или почему Юлия Высоцкая не рассказывает о больной дочери?

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Телеведущая не стесняется продолжать роскошную жизнь и выставлять все это напоказ.

В 2013 году Высоцкая вместе с супругом Андреем Кончаловским отправились на отдых во Францию. Вместе с ними в отпуск поехала и дочь Мария. По пути в отель семья попала в серьезное ДТП и Мария получилась тяжелые увечья. Девочку доставили в клинику и долгое время она находилась в коме. Врачи давали утешительные прогнозы. Марии действительно стало лучше и родители перевели ее в итальянскую клинику. Однако улучшения были временными и до сегодняшнего дня девочка находится в тяжелом состоянии.

После трагедии Юлия Высоцкая активно делалась новостями о Маше со своими поклонниками. Однако вскоре эта история как будто забылась и Высоцкая продолжила вести активную и роскошную жизнь. Она регулярно публикует в Instagram снимки с путешествий, делиться история о походах на различные выставки и другие светские мероприятия. Про дочь как будто забыла.

Почему Юлия Высоцкая не рассказывает о больной дочери? Есть две версии. Вероятно, женщина уже потеряла все надежды увидеть дочь счастливой и просто пытается не нагнетать депрессию на себя и своего супруга.

Либо же Высоцкая не хочет, чтобы здоровье ее дочери обсуждали тысячи людей и каким-то образом пытались дозвониться до клиники, где находиться Мария, и опрашивали врачей. Тем более, что всеобщее обсуждение могло бы породить неприятные для семьи слухи. Очевидным остается факт, что Высоцкая продолжает жить полноценной жизнью, невзирая на длящуюся трагедию в семье.