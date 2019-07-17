Хитрый ход – Губин изображает мучительную болезнь ради раскрутки нового альбома?

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Природа таинственного недуга певца всё ещё остаётся загадкой для врачей.

В прошлом веке разнообразие певцов и различных музыкальных коллективов поражало воображение, но многие из них постепенно забылись и отошли на второй план. Среди таких артистов оказался и Андрей Губин, который, судя по всему, теперь изображает мучительную болезнь ради раскрутки своего нового альбома. На такой хитрый ход Губин мог пойти, когда почувствовал, что его популярность угасает, ведь не каждый захочет смотреть, как на концерты приходит всё меньше и меньше поклонников. Сейчас же о таинственной болезни Андрея заговорили практически все СМИ, уделяя внимание некогда знаменитому исполнителю. Похоже, Губин задействовал связи, чтобы о нём вновь начали ходить слухи в преддверии его фееричного возвращения на сцену, а это может принести ему немалые дивиденды. Что касается недуга, которым якобы страдает певец, здесь речь идёт о прозопалгии. Данная болезнь характеризуется сильными болями в области лица, а отличительной её особенностью является крайне сложная диагностика, так как лицевые ткани пронизаны немыслимым количеством сложных нервных окончаний.

По-видимому, Губин выбрал именно эту болезнь для прикрытия потому, что природу подобных болей доказать или как-то подтвердить практически невозможно в силу слишком большого количества факторов, которые могут её вызывать. Сомнения в правдивости такого страшного диагноза возникают ещё и от того, что Андрей Губин регулярно занимается в спортзале, работая над своей мышечной массой. Вряд ли человек, который должен томиться в мучительном одиночестве из-за немыслимых страданий, будет ходить в спортзал, ведь нагрузки там в разы серьёзнее тех, которые певец испытывал бы на сцене. Однако, вишенкой на торте в данном расследовании является факт о новом альбоме Губина под названием «Я всегда с тобой», над которым исполнитель работает со своим продюсером Тарасом Ващининым. Не исключено, что именно Ващинин стал автором столь хитроумной идеи, придумав, как можно вмиг вернуть популярность забытому поп-идолу и заработать на этом состояние. Сложно представить, сколько будут стоить билеты на концерт якобы больного Губина, который к тому же будет выступать с презентацией совершенно новых композиций, козыряя своим подтянутым телом, как в былые времена.