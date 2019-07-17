Взяли для дурного примера – Борисова стала наставницей на шоу «Пацанки»

Сегодня, 16:00

Телеблондинка была шокирована поведением участниц проекта.

После лечения в тайской реабилитационной клинике Дана Борисова семимильными шагами двигается на пути к восстановлению своей репутации, сильно пострадавшей из-за её увлечения наркотиками. Блондинка даже стала наставницей на шоу «Пацанки», но множество фактов указывает на то, что её взяли туда ради дурного примера. В рамках данного проекта наиболее проблемные барышни отбираются продюсерами среди множества девушек, чтобы впоследствии стать настоящими леди с помощью профессиональных наставников. Сложно представить, чему может научить участниц шоу Дана Борисова, которая была ослеплена богатством и славой, вернувшись к прежнему образу жизни после успешной борьбы с наркозависимостью. Многие полагали, что по завершению реабилитации, организованной силами Андрея Малахова, модель возьмётся за ум и начнёт помогать нуждающимся, осознав всю ценность полноценного существования.

Далеко не все сочтут пример Даны поучительным, ведь прошло уже почти два года с момента её выздоровления, а она не может привести в порядок свои апартаменты, где нет даже захудалой люстры. Если Борисова не в состоянии наладить свой быт, что уж говорить о её способности наставлять на праведный путь других людей, которые сознательно решили идти против системы. Судя по всему, продюсеры шоу решили добавить в свою программу элемент драмы и скандала, показав на примере Даны, что может сделать с человеком вседозволенность и желание следовать своим порочным желаниям. Однако, даже сама телеведущая была шокирована поведением девушек, ведь те действительно прониклись её историей и слёзно прощались с Борисовой, когда та окончила съёмки. Что касается самой Даны, на кадрах со съёмочной площадки было заметно явное волнение телеблондинки, которая ещё не совсем привыкла к своему возврату на большие экраны.