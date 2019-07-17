Достойная замена Шурыгиной. Малахов позовёт «разведёнку» Ирину Шейк на «Прямой эфир»?

Сегодня, 14:40

Затравим Купера всей страной – похоже, Андрей выберет именно такой лозунг.

Скандалы, интриги, расследования – на этих «трех китах» держится программа «Прямой эфир», ведущим которой является Андрей Малахов. До этого он вел передачу «Пусть говорят» аналогичного формата. Один из самых обсуждаемых скандалов нашего времени – расставание российской модели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера.

Российские фанаты были в ярости после этих новостей и ежедневно оставляют под постами Леди Гаги десятки негативных комментариев. Неравнодушные люди даже запустили акцию «Я-МЫ Ирина Шейк». Ранее подобным образом поддерживали журналиста Ивана Голунова. Малахов также посчитал эту идею интересной и выставил Stories в Instagram-аккаунте.

Нельзя исключать, что Малахов позовет «разведенку» Шейк на свою передачу. Почему бы и нет. Шейк – вполне достойная замена нашумевшей Шурыгиной, но передачу нужно выводить на новый уровень. Да, Андрей «замахнулся» на звезду мирового уровня, но российские корни могут сыграть решающую роль. Тем более, модель давно не была на родине. Стоит ли ждать, когда телеведущий будет «перемывать косточки» Куперу, покажет время. Но ради высоких рейтингов можно пойти на что угодно.

До недавнего времени пара жила счастливо в США и воспитывала дочь, но после съемок фильма «Звезда родилась» появилась информация об отношениях с Леди Гагой. Теперь это подтвердилось – по сообщениям инсайдеров, актер бросил Шейк и съехался с певицей.