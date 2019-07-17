Возвращение «блудного отца» или зачем Рома Жуков пытается отобрать детей

Сегодня, 13:19

Избиения бывшей жены и алкогольная зависимость — в семье певца 90-х развивается глобальный скандал.

Рома Жуков, некогда находившийся в зените славы, теперь все больше получает негативную известность. Ранее артист оставил свою жену Елену с 6-ю детьми и вместе с ее бывшей подругой Ольгой уехал в Сочи. Теперь же Жуков в крайне агрессивной форме пытается отобрать детей у бывшей супруги.

Елена отмечает, что поведение Романа еще в период брака зачастую выходило далеко за рамки дозволенного. Она признавалась, что муж мог распускать руки, а также очень много пил. Сейчас Жуков звонит своим детям и бывшей жене, при этом нисколько не стесняясь в выражениях, позволяя себе нецензурную брань. Он также угрожает семье Елены расправой, если та не оформит на него дорогую недвижимость в Новой Риге.

Подобное поведение певца может говорить о том, что он, вероятно, хочет показать себя заботливым отцом, но делает это немного нелепо. Возвращение «блудного отца» в таком свете делает его персону еще более скандальной. 6 детей, которые остались у бывшей жены и его уход к другой женщине — такой поворот вполне можно назвать безответственным поведением Жукова.

Кроме того, сам артист признавался, что не испытывал чувств к Елене. Назревает вопрос — зачем заводить детей с нелюбимой женщиной? Что это — превратности судьбы или обычное безрассудство? Скорее всего, его дети на данный момент — самые беззащитные и страдающие участники этой истории.