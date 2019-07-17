Удивляется мультикам, убегает от камер или почему сын Рудковской превращается в «маугли»

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Гном Гномыча полностью лишили детства?

Вчера Яна Рудковская вместе с младшим сыном Сашей посетила премьеру фильма «Король Лев». После просмотра мать вывела мальчика на фотосессию на фоне постера, однако он долго находиться под камерами не захотел или даже не выдержал. Когда фотографы попросили их продолжить позировать еще секунду, примерно на столько же он задержался и сразу повел родительницу за руку прочь.

Судя по ситуации, можно сделать вывод, что для мальчика все эти рабочие фотосессии в тягость. Он сталкивается с ними очень часто, однако все равно убегает от камер. Похоже, ему не нравится публичность, которую с детства навязывают родители, однако ничего не может с этим поделать.

Кроме того, поражает, что сын Рудковской пребывал в таком восхищении от мультика. Как рассказала она сама, Саша весь вечер после просмотра пересказывал запомнившиеся ему моменты, а потом и вовсе заявил, что это его любимый фильм.

Создается впечатление, что он так удивляется мультикам, так как-либо просто не видел других, либо смотрит их очень редко — когда среди загруженного графика появляется свободный часик-другой. Мальчик будто превращается в «маугли», так как, видимо, не проводит время с другими детьми и почти все свободное время или тренируется, или участвует в других рабочих проектах.

После просмотра сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко также дал им клятву, что всегда будет их слушаться. Неужели ребенок был настолько счастлив и благодарен за то, что его выпустили в свет просто отдохнуть и насладиться мультфильмом? Хотя, стоит отметить, что даже этот выход, похоже, был запланирован его матерью как рабочий, однако он об этом не догадался.