Лицемерная Высоцкая держится за разваливающийся брак из-за денег и славы Кончаловского

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Люди не верят в образ счастливой матери и хозяйки, считая Юлию лгуньей.

Актриса Юлия Высоцкая и режиссёр Андрей Кончаловский женаты уже более 20 лет. У них есть сын Пётр и дочь Мария, с которой связана трагическая история.

2013 году Кончаловский попал в аварию на юге Франции, в которой пострадали он и дочь. Режиссёр не справился с управлением арендованным «Мерседесом», выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Маша не была пристёгнута, из-за чего получила серьёзную травму, тогда как Кончаловский отделался ушибами.

Из-за черепно-мозговой травмы девочка впала в кому, из которой не выбралась до сих пор. Друг семьи композитор Эдуард Артемьев сказал, что Андрей винит себя в произошедшем:

«Он очень корил себя за аварию, и до сих пор легче ему, думаю, не стало. Конечно, он с женой занимается здоровьем Маши. Дай Бог, чтобы их молитвы были услышаны, и девочка встала на ноги».

Вероятно из-за этого в браке Кончаловского и Высоцской начались проблемы, о котором также рассказал Артемьев: «Андрон вроде бы несколько от нее отдалился в последнее время. Или она от него. Я могу Андрона только словом поддержать, я же не врач».

При всём этом Юлия старательно выстраивает в соцсетях образ любящей жены и матери, периодически публикуя новые фотографии с Андреем, выглядящие скорее, как постановка.

Лицемерие Высоцкой замечают и обычные зрители. По их мнению, ведущая кулинарных шоу держится за брак только из-за денег и славы мужа, потому что сама по себе — посредственность.

По всей видимости, Юлия тоже винит Кончаловского в трагической аварии, но не может признаться даже себе. Она всеми силами поддерживает разваливающийся брак: они даже венчались в январе этого года.

Кончаловский же не уйдёт от Юлии по простой причине — ему уже 81 год, он не будет искать себе на старости лет новую спутницу жизни.

Будем надеяться, трагическая судьба этой звёздной пары обретёт новый поворот после выздоровления дочери — врачи говорят, что у неё есть шанс вернуться к полноценной жизни.