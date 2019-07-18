Мартиросян «забрал хлеб» у Харламова и начал рекламировать Гузееву

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Фанаты комика уверены в этом, ведь поздравляя Лепса и Агутина он мог спокойно опубликовать их песни, а не отрывок из «Давай поженимся!».

Мартиросян опубликовал в личном профиле Instagram поздравление любимых артистов с днём рождения - Григория Лепса и Леонида Агутина. Комик не стал публиковать популярные песни артистов: «И если я выложу песню Лепса - Агутин обидится, а ежели выставлю песню Агутина, то обидится Лепс! Поэтому, чтобы никого не обидеть выставляю песню «Полночный блюз»!».

Данный ролик был вырезан из телешоу «Давай поженимся!», которую регулярно рекламирует Харламов, вырезая смешные моменты. Подписчики Гарика тут же решили, что Мартиросян «забрал хлеб» у коллеги, ведь ему ничего не помешало бы опубликовать два видео: одно - с песней Лепса, второе - с песней Агутина.

Харламов уже заменил Мартиросяна на сцене Comedy Club. Комики состоят в хороших отношениях, однако после ухода со сцены Гарика, он стал менее популярен, а «Бульдок» наоборот набирает популярность всё больше и больше.

Также в развитии своей популярности Харламов ежедневно публикует смешные ролики, которые ежеминутно набирают тысячи просмотров. Шум вокруг Гузеевой начался благодаря шуткам «Бульдога», что принесло огромную пользу рейтингам программы «Давай поженимся!».