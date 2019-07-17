Ревва - женат, Линдеманн - бросил? Любовником Лободы оказался ее помощник

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Об этом свидетельствует теплое и нежное отношение к сотруднику, а признание Светланы в любви к мужчине только подтверждает их любовную связь.

В последнее время известной украинской певице приписывают множество романов с различными знаменитостями, последними из которых стали юморист Александр Ревва и вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако сейчас, исходя из подталкивающих к этому фактов, понятно – любовником Лободы оказался ее помощник. На страничке в соцсети Instagram появились несколько видеороликов, на которых Светлана готовится к очередном выступлению, а помогают ей ее многочисленные сотрудники. Разговаривая с одним из своих подчиненных, Светлана сделала откровенное признание.

«Я тебя люблю», - высказалась Лобода, послав в конце воздушный поцелуй.

Кроме того, слова артистки звучали без какого-либо сарказма, наоборот, все было серьезно. Светлана очень нежно разговаривала с мужчиной, тепло его гладила по руке. К сожалению, рассмотреть его имя и кем он приходится певице на его значке, не удалось, так как звезда выбрала фильтр, который размывает нижнюю и верхнюю часть обзора, но в ближайшее время любопытные поклонники все же рассекретят личность мужчины.

Еще недавно ходили слухи о романе Светланы и Александра Реввы: комик не постеснялся и «засосал» Лободу прямо на сцене, также любовные комментария и частое время провождение подталкивало к тому, что у пары есть роман, но Ревва – женат, потому вряд ли бы там могло получится что-то серьезное.

Кроме того, в сети считают, что и Линдеманн – бросил Лободу, с которым ей тоже приписывали длительный роман, по мнению некоторых, он предпочел карьеру, поездки, гастроли, нежели семью.

Также новый избранник и сам подогревает слухи о романе с артисткой: сияющие глаза, ласковые слова, теплые отношения, взаимность на откровенное признание Светланы. Мужчина не скрывает свою симпатию и чувства к Лободе, в принципе, как и сама знаменитость.