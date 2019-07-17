Гузеевой уже мало? Харламов засмеял Гагу и Аллегрову в видео

Сегодня, 11:00

Россияне налетели на страницу Леди Гаги из-за Бредли Купера. Харламов решил пошутить об этом, сделав ролик в своём знаменитом стиле.

Рунет взорвала новость о переезде Леди Гаги к актёру Бредли Куперу. Российское сообщество взволновало то, что ранее Купер встречался с русской моделью Ириной Шейк. Гагу назвали разлучницей и обвинили в разбиении семьи.

Российские пользователи Instagram устроили налёт на страницу Гаги, заполонив её посты комментариями с рецептами хинкалей, драников и просто общением друг с другом.

Подхватив эту волну, Гарик Харламов сделал очередное смешное видео, где прикололся над Гагой, задев до кучи ещё и Ирину Аллегрову и Ларису Гузееву. Гарик использовал фрагмент из фильма «Звезда родилась», где Гага исполнила главную роль.

Там Гага подходит к микрофону и начинает петь, но вместо её голоса мы слышим композицию Аллегровой. Таким образом Харламов показал засилье русских на странице американской звезды. Вишенкой на торте стала знаменитая фраза Гузеевой, которую комик часто вставляет в свои приколы. К сожалению, мы не можем показать это видео из-за наличия ненормативной лексики.

Судя по комментариям, знаменитая фраза Гузеевой никогда не надоест подписчикам Гарика — пользователи каждый раз просят ещё и расстраиваются, если в очередном приколе Харламова ведущая «Давай поженимся» никак не участвует.