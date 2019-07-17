«Морщинистая оплошность» или как Рудковская «спалила» откровенный фотошоп старческой рукой

Сегодня, 08:00

Поклонники с легкостью разоблачили женщину в ее очередной попытке обмануть аудиторию.

Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram очередной снимок. На нем женщина позировала с новой сумочкой, перекинув ее через плечо. Лицо продюсера ничем не отличалось от ее предыдущих фото – идеальная кожа, «люксовый» макияж и ни единой морщинки. Но не тут-то было – старческая рука «спалила» откровенный фотошоп Рудковской.

Как известно, ни один хирург не сможет скрыть или избавить человека от старения рук – Яна даже при большом желании не сможет решить этот вопрос. Женщина как обычно заретушировала свое лицо, что видно по фотографии, но «морщинистая оплошность» выдала ее сполна.

Стоит сказать, что знаменитый продюсер славится своей любовью к фоторедакторам. В сети не первый день обсуждают ее перефотошопленное лицо – снимки, опубликованные независимыми журналистами и обычными людьми вне ее профиля «разбивают» о камни все представления о Рудковской и ее внешнем виде.

«Фильтры на руки не накладываются?», «Мы ее разоблачили, расходимся», «Тяжелый люкс в действии», - накинулись хейтеры на Яну.