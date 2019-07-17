Замужняя звезда телесериала на ТНТ покорила сердце Слепакова или почему Марина Александрова не на «Первом канале»?

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Супруг Александровой режиссер «Первого канала», однако актрисе это никак не помогает в карьере.

Прекрасная и талантливая, неземной красоты Марина в свои юные годы успела зарекомендовать себя снявшись в разных известных картинах и сериалах. После выхода молодежного фильма «Стритрейсеры» она обрела любовь у молодого поколения, а снявшись в более серьезных фильмах, таких как «Азазель», «Бедная Настя», «Палач», «Екатерина. Взлет», «Домашний арест» покорила остальную публику.

Очевидно, что жгучая брюнетка с невероятно глубокими голубыми глазами смогла покорить не только своего зрителя, но и коллег по съемкам. На данный момент она состоит в гражданском браке с ведущим режиссером «Первого канала» Андреем Болтенко. Однако у любимого не хватает возможностей и полномочий «пристроить» свою избранницу на «Первый», а почему? Скорее всего он сам этого не хочет. Зато Марина успешно вжилась в роль в сериале «Домашний арест» на ТНТ.

Видимо, замужняя звезда телесериала покорила сердце Слепакова и тот в качестве комплимента и ухаживаний дал ей работу. А так как Александровой давно уже не предлагали никакие роли, то нельзя исключить тот факт, что у нее действительно завязался роман с продюсером «Домашнего ареста».

Как будут развиваться события дальше, пока неизвестно, однако совместных фотографий в Instagram звезды со своим мужем нет аж с 8 марта.