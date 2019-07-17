Тайная жизнь Валерия Леонтьева: Певец впервые показал свою внебрачную дочь

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Так решили в Сети, увидев нежное общение белорусской певицы и Народного артиста РФ, которые «похожи как две капли воды».

17 июля завершается международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». Одним из гостей мероприятия стал 70-летний Валерий Леонтьев. 12 июля в рамках программы он дал сольный концерт.

После грандиозного шоу в соцсетях появились фотографии поклонников со своим кумиром. Но одна публикация привлекла к себе больше всего внимания. На ней Леонтьев трогательно обнимает девушку в своей гримерке. При этом неизвестная похожа на певца, как родная дочь на отца.

Выяснилось, что на снимке запечатлена Анна Шалютина – 28-летняя ведущая и певица из Минска. В Сети уверены, что девушка является внебрачной дочерью Леонтьева.

«Вы так похожи»; «Из не вошедшего в «жди меня?»; «отец и дочь – встреча», - писали интернет-пользователи к фотоснимку Анны и Валерия.

Дело в том, что личную жизнь российский артист держит в тайне. Известно лишь то, что он находится в браке с Людмилой Исакович, детей у них нет. К слову, в Сети часто возникали слухи о тайных романах Леонтьева со звездами шоу-бизнеса, среди которых были имена Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной. Но официального подтверждения этих связей не последовало ни с одной из сторон.

Со своей законной супругой Леонтьев оформил брак лишь в 1998 году (до этого момента они были вместе с 1972 года). Но в последние годы Людмила живет в Майами. И существует даже информация, что брак распался, но артист не придает огласке этот факт.

Причиной разрыва могла стать именно новость о внебрачной дочери Леонтьева. Женщина не смирилась с таким предательством и уехала в Штаты, считают в Сети. Поэтому артисту больше нечего бояться, и он может открыто общаться с дочерью, которую впервые показал публике.

Между тем, от природы творческая девушка Анна, скорее всего, всегда знала о своем звездном отце. Ведь она направила весь свой потенциал в карьеру ведущей и певицы, беря пример с автора хитов «Августин» и «Дельтаплан».