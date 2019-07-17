Любящий мужчина или тиран? Натали могла «пропасть» с эстрады из-за ревнивого мужа

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Об этом говорит явный закат карьеры певицы из-за страха развода с супругом, который устроил скандал из-за откровенной сцены жены с Басковым.

Певица уже более двух лет не появляется на сцене и не записывает новые хиты. Последняя композиция была записана в 2018 году «Я без оружия», но песня так и не стала очередным триумфальным возвращением «в строй» Натали.

Складывается впечатление, что муж Натали - Александр Рудин - запрещает ей участвовать в новых проектах из-за жуткой ревности. Пара обручена с 1991 года, тогда певице было всего 17 лет. Наталья однажды заявляла, что её супруг очень ревнив и вспыльчив, из-за чего в семье бывают ссоры.

Также стоит напомнить, что во время съёмок клипа на песню «Николай» при участии Баскова, Александр уже выступал продюсером Натальи. Супруг певицы тогда устроил настоящий скандал, когда узнал, что его жена должна быть обнажённой в ванной.

Ссора чуть не привела до развода, но к этому дело так и не дошло. Басков говорил: «Мне жаль, что ребята поссорились и до конца дня практически не разговаривали друг с другом. Но она ему, видимо, наедине все-таки смогла объяснить, что все будет эстетично и красиво. Да и ревновать тут нет никаких причин!»

Натали могла «пропасть» с эстрады из-за ревнивого мужа, ведь во время его работы продюсером у Натали было множество предложений от популярных артистов, но они так и не осуществились. Нельзя отрицать, что из-за ревности Александр отклонял интересные предложения.

Ревность проявляется у многих любящих мужчин, но подобное отношение запретом на сотрудничество ради продвижения карьеры подобно тирании. Например, Наталья не была против откровенной сцены в ванной с Басковым. Впрочем, по словам певицы, она счастлива в замужестве и прекрасно сейчас себя ощущает простой домохозяйкой.