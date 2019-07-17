Тимати не простит? Шишкова устроила прощальную встречу с дочерью

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На это указывают обстоятельства: предстоящее замужество Алены, внезапная встреча модели с наследницей, а также тот факт, что в ее «новой» жизни нет места для «ошибок прошлого».

Алену Шишкову не раз осуждали за чересчур «холодное» отношение к родной дочери, которую она родила от известного рэпера – Тимати.

Невооруженным глазом видно, насколько «искусственна» любовь модели к Алисе. Большую роль в жизни девочки играет именно Симона – мать Тимати, хотя он и сам старается уделять наследнице как можно больше времени. Чего нельзя сказать об Алене.

Шишкова проявляет свои материнские чувства только ради показухи, а сама видится с Алисой раз в несколько месяцев.

А сейчас, после того, как Алене сделал предложение Олег Майами, модель вдруг внезапно вспомнила о дочери и даже провела с ней целый день, чего она ранее никогда не делала.

Создается впечатление, что Шишкова устроила прощальную встречу с малышкой. Ведь после того, как она выйдет замуж, для «ошибок прошлого» и вовсе не останется места в ее жизни.

По всей видимости модель решила расставить все точки над «i» и посвятить последний день Алисе. Вряд ли девочка простит подобный поступок «матери-кукушке». Всем известно, что несмотря на холодное отношение матери, юная наследница очень любит Алену и ей будет крайне сложно принять тот факт, что от нее отказался самый близкий человек.