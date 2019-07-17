И «Дом-2» не помог. Александра Черно «спалилась» на фальшивом способе похудения

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Худеющая участница решила - через 5 дней ее вес будет составлять 134, 4 кг. Девушка наперед выставляет свои изменения в объемах, пытаясь обмануть супруга - уверены в сети.

Известная участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно стремится похудеть уже не в первый раз, прошлогодние попытки заканчивались неудачами. Недавно Черно настроилась серьезно заняться своей фигурой и теперь даже у нее есть личный тренер, который позволяет Черно практически все, а результаты ее с каждым разом становятся лучше и лучше.

Однако многие в сети совершенно не заметили никаких изменений: она не занимается спортом, также страдает «обжорством» и неправильным питанием, но на днях Александра Черно рассекретила методы своего тренера и «спалилась» на фальшивом способе похудения.

Дело в том, что в эфирах засветили доску, на которых худеющая Черно старательно записывает свои изменения в весе. Похоже, Александра сама решает, каким будет ее вес, ведь через 5 дней она будет весить около 134, 4 кг. Интересно, еще только 17 июля, а участница уже записала за 22.

Видимо, девушке не только личные мотивации, тренер и «Дом-2» не помог, но и даже любящий супруг, который старательно поддерживал Александру и пытался ей помочь.

Фотографии Саши все же вызывают восторг у некоторых ее поклонников, ведь на снимках девушка выглядит достаточно стройнее, нежели полгода назад. Правда, большинство фанатов предоставляют доказательства того, что в жизни девушка не изменилась совсем, а в соцсети выставляет обработанные фото, на которых, с помощью специальных программ, «срезает» себе все лишнее.

В сети считают, что девушка пытается обмануть избранника, показывая ему неверные данные, указанные на доске, ведь, как многие заметили, Иосифу похудение Саши нужнее, чем самой Черно.

Кроме того, телепроект сделал слишком много для того, чтобы помочь участнице с лишним весом: дорогостоящие тренажеры, отдельный, предназначенный для нее спортивный зал, личный холодильник с регулярной поставкой продуктов питания, различные специалисты: психологи, диетологи, косметологи и тому подобное, а Александра все также продолжает уверять, что ее вполне устраивает то, как она выглядит сейчас.