Рыжего «держат из жалости» или почему «Иванушки International» до сих не распались?

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Григорьева-Апполонова заподозрили в алкогольной зависимости. Об этом стало известно после передачи «Прямой эфир», посвященной Бари Алибасову, где он пришел опухший в очках, и похоже, с перегаром.

Группе «Иванушки International» уже 24 года. За это время в составе группе произошли большие изменения. Судьбы участников с красивым мелодичным голосом, которые тянули весь вокал, Игоря Сорина и Олега Яковлева были очень похожи – оба ушли в небытие. Одного сгубила зависимость от психотропных и наркотических веществ – Сорин выпал из окна. Другого алкогольная зависимость – Яковлев умер от двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. Супруга Яковлева знала о заболевании, но молчала и не влияла на то, чтобы он начал лечится, рассказала племянница Олега. А в программе «На самом деле» участник «Иванушек» Кирилл Андреев признался, что после ухода Олега Яковлева из группы все поменялось. Не спас ситуацию и новый участник Кирилл Туриченко.

«Сейчас 70 % вокала на мне», - признался Кирилл Андреев.

В этот момент Андрей Григорьев-Апполонов изменился в лице, побелел и стал нервно заламывать руки, но стойко промолчал. Стало понятно, почему продюсерский центр Игоря Матвеенко так усиленно пытается сохранить группу. Коллеги по сцене поговаривают, что

Рыжего «держат из жалости» и только поэтому «Иванушки International» до сих не распались. Андрей является заводилой, хотя совершенно не владеет вокалом, а его проблемы с алкоголем начались после ухода Олега Яковлева из жизни. Чтобы он окончательно не повторил судьбу Олега – его держат в группе, не смотря на то, что не поет. Но его знает и любит вся страна. Для многих Рыжий и сама группа - символ юности, память о первых свиданиях и даже первое предательство, вспоминают фанаты. Позже от него ушла вторая жена к баскетболисту. К слову, первая супруга также изменила Рыжему с баскетболистом, писали СМИ.

Какая-то баскетбольная кара и алкоголь преследуют Григорьева-Апполонова.

В программе у Дмитрия Шепелева он признался: «Я сделал все, что мог для них, когда они были в группе. И для Игоря, и для Олега». «А когда вы узнали о проблемах с алкоголем у Олега, вы стали ему помогать?», - спросила Сабина Пантус. «Нет, я не стал ему помогать. Он взрослый 47-летний мужик и должен был разобраться с этим сам, но увы…», - жестко ответил Андрей.

Стало понятно, что теперь Рыжий корит себя за такую ошибку. Он признался, что всегда держал участников группы в «ежовых рукавицах». Рыжий издевался над Андреевым. Он пытался властвовать над Сориным и его очень бесило, когда Игорь говорил: «Без меня вы не справитесь! Я ухожу из группы».

Олег Яковлев тоже был его близким другом, но даже эта многолетняя дружба не спасла Яковлева от смерти. А сейчас и сам Андрей, похоже, стал зависим от бутылки. Об этом свидетельствуют его соцсети, где певец постоянно публикует stories в нетрезвом виде, проводит вечера в пивбарах и ресторанах с бокалом в руках. Как долго продержится группа, если фанаты уже стали терять Рыжего – неизвестно…