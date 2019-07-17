«Почему дети в помойных вещах?» - Пынзарь раскритиковали в сети за экономию на детях

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Для себя одежда fashion look, а сыновья пусть «оборванцами» ходят? – негодуют хейтеры.

Бывшая участница «Дом-2» Дарья Пынзарь в своем Instagram поделилась с фолловерами новым семейным фото, чем вызвала бурную реакцию аудитории. Как легко заметить, девушка предпочитает одеваться в брендовых магазинах, имеет свой собственный бутик одежды и всегда выглядит «с иголочки». Чего, к сожалению, не скажешь о ее сыновьях.

Новым опубликованным фото Дарья «нарвалась» на гнев хейтеров – Пынзарь раскритиковали в сети за экономию на детях. Внешний вид детей девушки вызвал небывалый интерес у пользователей Instagram. Одежда детей напоминала распродажу с рынка – непримечательные спортивные шортики, такого же формата майка и обыкновенные тапки.

«Почему дети в помойных вещах?», - возмутились злопыхатели. Сама Дарья бы в жизнь так никогда не оделась!

Пользователи сети жестко осудили такую откровенную экономию на сыновьях и поспешили задать девушке свои вопросы по поводу данного случая. «Мы все с моря идем, не засоряйте детям головы модой, тем более мальчикам, мой вам совет», - поспешила оправдаться Дарья.