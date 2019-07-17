Стремительно растущий живот мешает Татьяне Арнтгольц сниматься на передаче «Жди меня» 

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«Первый канал» в скором времени попрощается с любимой артисткой и телеведущей.

Татьяна Арнтгольц со слухам тайно расписалась с актером Марком Богатыревым, о чем говорит ее кольцо на правой руке безымянного пальца. Таня практически пропала с виду и перестала публиковать новые посты в Instagram. По мнению фанатов артистка ушла с головой семью и скоро совсем пропадет с экранов телевизоров. Арнтгольц в последнее время публикует снимки в широких одеждах, будто прячет интересное положение. Вчерашняя публикация полностью развеяла сомнения о беременности артистки – она стала публиковать старые фотографии. Так делала и девушка Тимати – Анастасия Решетова, чтобы скрыть от пользователей живот.

«Это были съемки фильма «Фотограф» и удивительная поездка экспедиция в Польшу, которая связала нашу троицу общим и сильным потрясением», - написала актриса. Видимо, Таня стала скучать по работе и перерывает старые фотографии. На разочарование телезрителям Арнтгольц на ближайшие три года может покинуть «Первый канал». «Таня, вы еще будете вести передачу Жди меня?

Вы с Александром самые лучшие», - спрашивают фанаты артистку в Instagram. Видимо старые выпуски показали, а новые уже не снимают, так как растущий живот уже мешает и не дает возможности снять новые серии для передачи «Жди меня» - значит новых сериалов также ждать не стоит.

Таня Арнтгольц стала любимицей народа, как только появилась на экранах, девушка талантливо передает образ простой русской женщины с непростой судьбой. Люди любят понятные фильмы приближенные к реальности так как видят себя на экранах.