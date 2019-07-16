Фигурой пошла не в тучного папу: Дочь Серова похвасталась модельной внешностью

Вчера, 23:00

Мишель показала, как можно побороть генетику благодаря спортивному залу.

26-летняя Мишель Серова многое унаследовала от своего звёздного отца Александра Серова. Девушка талантлива, успешна, а также является обладательницей прекрасных вокальных данных и слуха, однако есть одна вещь, которая не досталась Мишель по наследству. Дело в том, что Серова-младшая явно пошла не в тучного папу, поскольку имеет превосходную стройную фигуру. На днях девушка даже похвасталась модельной внешностью, над которой регулярно трудится в спортивном зале. Стройные ноги, плоский живот и отсутствие лишних килограммов доказывают то, что даже несмотря на полных родственников, благодаря труду и правильному питанию можно иметь стройную внешность.

Напомним, что недавно в Сети появились слухи о том, что в личной жизни Мишель не все так гладко. Девушка больше не проводит время со своим законным мужем и редко публикует с ним совместные кадры в Instagram. Сама Серова считает это полными глупостями, которые не соответствуют реальности, а редкие с мужем ото потому, что это её микроблог, где должны быть кадры только её самой. Пока не ясно скрывает ли девушка проблемы в браке или на самом деле её муж просто непубличный человек, который предпочитает заниматься бизнесом и не «светиться» в микроблоге знаменитой жены.