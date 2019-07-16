От звезды до «кухарки» или как муж довел Савичеву до нищеты

Сегодня, 16:09

Теперь певица пробует «выжить» за счёт кулинарных заметок в Instagram.

Как бы это прискорбно не звучало, но у всего есть начало и конец и артисты не являются исключениями. Сольные концерты, которые были не редкостью для Юлии Савичевой, почти прекратились, ведь последний из них был около года назад, а будущих даже не намечается. Отсутствие гастролей дает о себе знать не только на популярности, но и на материальном положении.

Во многих семьях, главную роль в обеспечении жизни родных выполняет муж. Брак Савичевой, в этом отличается от стандартов, ведь кормит и поит родных именно она. Муж, который должен приносить основной доход, с трудом сможет обеспечить и себя одного. Карьера Александра Аршинова, не сложилась ни в песнях, ни в композиторстве. Да еще, помимо того, что артист фактически не пополняет семейный бюджет, так еще и тянет деньги из Савичевой. Об этом не раз ходили не только слухи, но и утверждали продюсеры Юлии.

Ни кто даже подумать не мог, что ситуация может дойти до критической отметки и Савичева дойдет до нищеты. Своими силами или с помощью мужа, который своими потребностями, довел звезду, значения не имеет, ведь факт банкротства на лицо. На своей странице в Instagram Юлия поделилась фотографией, где она запечатлена с тортом, а соответственно и рецептом его приготовления. Десерт был приурочен ко дню рождения дочери и многие сочтут, что это нормально.

Конечно, если рассуждать с точки зрения обычной «рядовой» женщины, то готовка блюд — это нормально. Но для звезды, это показатель того, что она становится простой «кухаркой». Возможно, Савичева хотела сделать приятное своей дочери оригинальным десертом собственного приготовления, но в связи с фактами более подходит то, что Савичева попросту не может теперь тратить деньги на грандиозные праздники и роскошные торты.