В «плену» у звезды или как персонал рискует жизнью ради «капризов» Киркорова?

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Боясь разочаровать короля эстрады чуть не погиб водитель фуры с оборудованием для концерта звезды.

На днях в ДТП на трассе под Волгодонском попала одна из двух фур, которые везли оборудование для шоу Филиппа Киркорова. Сама авария выглядит довольно подозрительной, ведь дорога на том участке идеально ровная и без поворотов. Скорее всего водитель превысил допустимую скорость, рискуя своей жизнью, ведь асфальт к тому же был мокрым после дождя. Но с чем связана такая самоотверженность, страх разочаровать «начальника»?

Вряд ли перевозить ценные вещи для звезды такого уровня, от которых зависит весь концерт, доверили новичкам, очевидно, что за рулем грузовиков были профессиональные водители. А это, в свою очередь, означает, что никаких недоразумений не было, а имел место вынужденный риск. В пользу этого говорит и неадекватная реакция от директора Киркорова, имя которого Геннадий Рыбак. Мужчина буквально осыпал угрозами редакцию одного из СМИ, в котором написали о перевернутой машине. Рыбак внес свои коррективы в описание события, естественно выгодные для Филиппа, после чего на согласие редактора обругал его матерным словом. Такая высокая должность также не может заниматься посторонним человеком, очевидно, что Киркоров в курсе что из себя представляет его директор как личность. Из чего можно смело делать вывод: персонал Филиппа в «плену» у звезды и рискует жизнью ради его «капризов».

Впрочем, характер Киркорова никогда не был другим. Король эстрады не раз заявлял, что управляет всем сам лично, а значит с его одобрения происходят оскорбления и угрозы представителям СМИ. Подобный скандалов и с личным участием звезды было не мало, Филипп никогда не стеснялся острых выражений и грубых фраз в адрес неугодных ему людей. Остается лишь надеяться, что такой подход к людям, без которых Киркоров никогда не стал бы известным, не доведет до несчастия или беды.