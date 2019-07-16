Фанатов за дураков считает: Наглый обман Николаева вскрыл его потерянный голос

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Знаменитый усач думает, что его поклонники - необразованные и не смогут понять его жульничество.

Звезды российского шоу-бизнеса не сильно заморачиваются, когда дело доходит до фонограммы. Игорь Николаев, правда, решил перевести это жульничество артистов на принципиально новый уровень. Музыкант разместил на просторах своего Instagram видео с записи новой песни в студии. Проблема лишь в том, что гитара у Николаева на видео не подключена, а для имитации пения он лишь красиво открывает рот.

Данная «фанера» говорит куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Преданные поклонники Николаева следует понимать, что на столь наглый обман певец и композитор явно пошел не просто так. Наверняка что-то серьезное случилось с его голосом и это автор «Выпьем за любовь» хочет скрыть всеми возможными способами. Причиной потери голоса могла послужить масса причин, но, в первую очередь, это вредные привычки, которыми из-за тухнущей карьеры Николаев и начал злоупотреблять. Супруге артиста Юлии Проскуряковой, следовало бы не самой ломиться в шоу-бизнес, а «заняться» мужем, дабы тот не потерял свою карьеру.

Понятно лишь одно, своих фанатов сам Николаев считает за дураков, если допускает, что его «фанеру» не раскусят. Сам он не подумал, что кто-либо сможет понять, что всему причиной – потерянный голос. Однако, если с ним и случились какие-то проблемы Николаеву не следует утверждать, что он делится видео с записи песни, потому как театральное открытие рта – весьма далеко от студийной записи.