Полину Гагарину засмеяли за маленький размер груди

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Певица выложила фотографию в купальнике, но получила шквал обидной критики в свой адрес.

Три дня назад, 13 июля, Полина Гагарина выложила фото с острова Крит, где она проводит свой отпуск. Фотографии получились яркие и жизненные, благодаря чему понравились подписчикам звезды.

Однако, часть пользователей решила докопаться до определённой части тела певицы. По мнению многих пользователей Instagram, у Полины очень маленький размер груди. Объективно говоря, это действительно так — размер бюста певицы резко упал после похудения. Полина стала, как и хотела, худенькой. Но за это пришлось поплатиться «арбузами».

Сыграл роль и безлямочный купальник, который зрительно уменьшил и без того небольшую грудь Полины. Огромное количество комментаторов посоветовало ей увеличить бюст или обратно потолстеть, однако большая часть просто насмехалась над этим недостатком звезды.

Впрочем, были и те, кто вызвался защищать Гагарину от нападок хейтеров — всё-таки смеяться над девушкой из-за столь незначительного аспекта внешности некультурно, да и просто гадко.

Называя Полину «доской», пользователи Instagram показали общий культурный уровень этой соцсети — более токсичное сообщество будет сложно найти даже в недружелюбном рунете.