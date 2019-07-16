Welcome в рабство Black Star или почему «обезумевший» Фадеев выгнал Олега Майами?

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«Про Мальфу вы скоро узнаете. Жду не дождусь, когда можно будет рассказать правду», - написал Майами.

В сети появилось видео, на котором Олег Майами развлекался с бывшей возлюбленной Тимати - Алёной Шишковой. Друзья «дурачились» на побережье и даже разыграли предложение руки и сердца. Спустя несколько дней, Майами шокировал подписчиков ещё больше. Певец, выставил фотографию, которая была сделана в здании лейбла Black Star. Ниже Олег написал слова благодарности: «Я благодарен #блэкстар за то, что ребята вошли в положение и приняли мои чувства! Мы будем вместе». Как говорится, Welcome в рабство Black Star. В последнее время, участники лейбла один за одним, сбегают от Тимати и его команды, при этом теряют свой «псевдоним», песни и платят внушительную неустойку.

Напомним, что ранее Олег Майами находился под покровительством продюсера Максима Фадеева, именно он взял участника телепроекта «Дом-2» под «своё крыло». Ещё недавно, у Майами был контракт в лейбле «MALFA». Стоит отметить, что певец был счастлив сотрудничеству с Фадеевым, и неустанно благодарил его за возможность быть знаменитым. Отсюда следует вывод: Максим мог стать инициатором расторжения контракта. В принципе, на него это похоже. Бывшие подопечные Фадеева не раз рассказывали, каким тяжелым характером обладает продюсер. Многочисленные скандалы, сделали его безумным, именно таким его стали воспринимать пользователи сети. Сейчас у хейтеров один вопрос: почему «обезумевший» Фадеев выгнал Олега Майами? На вопрос: «А как же Мальфа?», Олег ответил «Про мальфу вы скоро узнаете. Жду не дождусь, когда можно будет рассказать правду».

Скорее всего, между Майами и Фадеевым произошла серьёзная ссора. Это подтверждает тот факт, что Максим и Олег отписались друг от друга в соцсетях. Что произошло с Майами в «MALFA» пока остается в тайне. Несмотря на то, что певец снова находится под покровительством, хейтеры только посочувствовали парню. Потому, как уверены в том, что Black Star «потрепает» Майами ещё больше, чем «обезумевший» Фадеев.