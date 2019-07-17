Ургант не хочет портить рейтинги на «Первом канале», приглашая унылого Батрудинова

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Ольга Бузова рассказала, почему объективный телеведущий не приглашает резидента Camedy Club на

«Вечерний Ургант».

На ТНТ4 вышел выпуск «Прожарка», на котором Тимура Батрутдинова, как следует простебали 6 девушек. Юмористу сказали много неприятной правды, о том что он неинтересный комик, без Харламова он бы не добился популярности. Ольга Бузова подчеркнула, что Тимур один из немногих, кто не удостоился побывать на программе Ивана Урганта. По версии девушки, Иван не пригласил Батрутдинова из-за того, что не хочет портить рейтинги программы. По её словам, у него настолько унылое лицо, что рейтинги на «Первом канале» потерпят крушение.

Тимур в основном ходит на малоизвестные программы YouTube, его не приглашают на светские мероприятия. Вероятно, Тимур не столь популярен в кругах шоу-бизнеса поэтому Ургант его не приглашает. Общение Тимура с Ольгой Бузовой можно назвать, как последний шанс попасть в элитное общество. Юморист часто фигурирует в обществе певицы, что не даёт зрителям позабыть о юмористе. Он привык всегда быть чьей-то тенью на Comedy Club, присосался к Харламову, благодаря миниатюрам, которые они представляли. Каждый из юмористов пошли своей дорогой и отдельно от родного ТНТ развивают бизнес, снимаются в кино, поют, а Тимур известен только, благодаря известным друзьям.

Ургант прекрасно понимает, что юморист не состоялся, как личность и на таких, как он не стоит тратить эфирное время. На передаче «Вечерний Ургант» побывали: Харламов, Гудков, Ревва, Галустян, Светлаков, Мартиросян, а Батрутдинову попасть в эфир так и не светит.