Кудрявцева испугалась мужа-лунатика: Они летают во сне

Лера пожаловалась на ночные похождения своего молодого хоккеиста, которые могут закончиться плачевно для жизни и здоровья ведущей.
48-летняя ведущая рассказала подписчикам в Instagram о странной ситуации, приключившейся с ней прошлой ночью. Её муж, 31-летний хоккеист Игорь Макаров — лунатик. Он гулял во сне, причём делал это, видимо, с риском для жизни.
По всей видимости, Кудрявцева испугалась столь странного поведения мужа: ведущая не рассказывает, что послужило причиной грохота. Уж не потому ли, что молодой муж каким-то образом ей навредил, пусть и случайно?
Лере стоит быть аккуратнее со своим сомнамбулой, ведь история знает случаи, когда вовремя приступов лунатизма люди совершали опасные и даже жестокие действия. Всё-таки своя жизнь дороже.