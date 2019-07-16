Кудрявцева испугалась мужа-лунатика: Они летают во сне

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Лера пожаловалась на ночные похождения своего молодого хоккеиста, которые могут закончиться плачевно для жизни и здоровья ведущей.

48-летняя ведущая рассказала подписчикам в Instagram о странной ситуации, приключившейся с ней прошлой ночью. Её муж, 31-летний хоккеист Игорь Макаров — лунатик. Он гулял во сне, причём делал это, видимо, с риском для жизни.

«Девоньки-милые , хочу вас предупредить: если собираетесь замуж за молодого, знайте! Они летают во сне. Сплю я значит себе спокойно и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум и льётся вода. Шум усиливается и хрясь, грохот...Вскакиваю, включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон говорит приснился, мол летел куда-то и запутался. Лежу. Думаю», - написала Лера.

По всей видимости, Кудрявцева испугалась столь странного поведения мужа: ведущая не рассказывает, что послужило причиной грохота. Уж не потому ли, что молодой муж каким-то образом ей навредил, пусть и случайно?

Лере стоит быть аккуратнее со своим сомнамбулой, ведь история знает случаи, когда вовремя приступов лунатизма люди совершали опасные и даже жестокие действия. Всё-таки своя жизнь дороже.