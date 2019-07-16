Приучает молодого к алкоголю и мужчинам или как Головин и Панин «спелись в одной песне»?

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Звезда сериала «Кадетство» не так давно появился в нетрезвом виде и стал «бычиться» на своих подписчиков, а Панин снимал компромат на камеру и постоянно улыбался заискивающе, как будто что-то задумал.

Уже более года ведутся съемки над картиной «Я вернулся» режиссером выступил Алексей Панин и задействовал в свое «логово» нескольких известных актеров. Никита Джигурда, Александр Головин, Владимир Епифанцев и несколько актрис из фильмов для взрослых. За время съемок Панин и Головин сильно сдружились. Всегда положительный и лучезарный Александр Головин, любимый всем с «Ералаша» и сериала «Кадетство», фильма «Елки» был доброжелательным человеком и очень отзывчивым.

Но, за короткий промежуток времени, человек полностью поменялся. И многие это связывают с тем, что на него так повлиял его «дружок» Алексей Панин. Бытует мнение, что между актерами близкая связь по нетрадиционной линии и именно поэтому так нежно Панин обнимает 30-летнего юношу во время съемок на всех видео. На старой записи четко видно, что невменяемый до обморока Головин «смеется в лицо» фанатам, а Панин и рад пьяному другу. Разговор ведется очень пафосный и хамский, словно Головин нарывается на грубость.

«Ну что…ну что… Это смешно… Мы смеемся вам в лицо… Нам классно…», — кричит в камеру и показывает фак пьяный Головин.

А Панин его оправдывает, говоря, что Саша Головин только вернулся со смены. Если он пьет на смене, то это получается алкоголизм какой-то? Но, как оказалось это не самый главный вопрос. Складывается впечатление, что Панин не случайно приучает молодого к алкоголю и мужчинам, а явно желает «спеться в одной песне». Талантливый актер явно может дать фору престарелой звезде фильма «Жмурки», по похоже талантливого режиссера взрослых фильмов интересует что-то другое.

Подписчики Саши озадачились, а не была ли его нога где-либо? Очевидно, Панин всегда рад пьяному другу, словно уже в голове человека закрались нехорошие мысли, заключили в сети. Хамское поведение Саши сильно расстроило фанатов.

Многие предположили, что низкопробный фильм попахивает провалом и теперь актеры пытаются выехать хотя бы за счет скандалов и непотребных видео. Появилось мнение, что после провала в кино — Головин рискует повторить судьбу певца из «Иванушек» Олега Яковлева, который потерпел творческий кризис, запил и умер от пневмонии, вызванной циррозом печени.

«Ты упал в моих глазах, Саша! Панин из тебя алкоголика сделал. Постоянно вижу пьяные сториз», — написала преданная фанатка курсанта Макарова из «Кадетства»