Дочь - помеха в личной жизни? Шишкова отселилась от Алисы в соседний отель

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Мать Тимати отчаянно пытается разбудить в Шишковой материнский инстинкт.

После расставания Тимати с Алёной Шишковой их дочь Алису забрала добрая бабушка Симона – мать Тимати. Пока бабушка занимается воспитанием внучки, её папа создал новую семью, в которой вскоре ожидается пополнение, а мама активно работает и налаживает свою личную жизнь. Но если Тимати хоть иногда бывает на концертах дочери и проводит с ней время, то Алёна вовсе забыла о ребёнке. На странице в соцсетях, у Шишковой достаточно сложно найти фотографии 5-летней Алисы, вместо этого молодая мама выставляет фотографии с работы и увеселительных вечеринок. Сейчас Алёна находится в Сочи и за ней отправились бабушка с дочкой. Правда, как призналась модель, Симона и Алиса живут в соседнем отеле, но она не пошла к ним, чтобы не беспокоить. Удивительно, почему Алёна решила, что она родная мама 5-летней девочки, может, как-то побеспокоить её своим присутствием? Хейтеры предположили, что Алёна просто увернулась от вопроса, который доставил ей неудобство. На вопрос, почему Алиса заселилась не с мамой, а с бабушко., Шишкова сослалась на проблемы с заселением. После этого, модель сразу же перевела тему и начала отвечать на вопросы по поводу отношений с Олегом Майами.

По всей видимости, они доставляли ей большее удовольствие, нежели разговоры о единственном ребёнке. Недавно в сети, появилось видео, где бывший ухажер Ольги Бузовой делает предложение Алёне Шишковой. В прямом эфире, модель уверила, что они с Олегом просто друзья, а данное видео было дружеским стёбом. Отвечая на вопросы про Олега Майами, Алёна покраснела и сильно смутилась. Когда её спрашивали: «Где сейчас Олег?».

Шишкова кокетливо смеялась и отводила взгляд. Вопросы касаемые дочери, молодая мама старалась «обходить стороной». Выходит так, что Шишкова отселилась от дочери в соседний отель, чтобы рассказать про отношения с Олегом Майями. Пользователи сети заметили, что Симона из-за всех сил пытается пробудить в Шишковой материнский инстинкт. Женщина понимает, что девочка растёт, а с мамой никакой эмоциональной связи у неё нет. Она также понимает, что несмотря на то, какая она замечательная бабушка, заменить Алисе маму она никогда не сможет.

Но у Алёны сейчас совершено другие приоритеты, она работает моделью на износ. Вероятно, беременность не входила в планы успешной модели, поэтому сейчас ей достаточно сложно стать настоящей мамой для Алисы. Стоит отметить, что с каждым днём, пока Шишкова строит модельную карьеру и личную жизнь, её единственная дочь отдаляется всё больше. В дальнейшем, наладить отношения с дочерью ей будет достаточно сложно.