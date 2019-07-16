Сегодня, 07:00

О том, что никто не догадается об этом, Ксения не раз говорила сама. Ведь ее статус обязывает одеваться дорого.

Как ни крути, встречают человека всегда по одежке, а провожают по уму. Телеведущая достаточно гармонично вписывается в понятие этой поговорки. Однако действительно ли образ Собчак состоит из дорогостоящих элементов, как это думают ее фанаты, телезрители и просто окружающие ее люди.

На одной из телепередач Ксения выбирала себе помощника и одним из заданий было гармонично нарядить ее. В дополнении к своему луку Собчак взяла у девушки обычное дешевое кольцо и сказала, что вряд ли кто-то поймет, что это не люксовое украшение. Уверена она в этом именно потому, что смогла создать определенное впечатление и стереотип у людей по поводу своих нарядов. Все считают, что одевается она дорого, а раз одежда люксовая, то и украшения соответственно тоже.

Однако все далеко не так. На одной фотографии Ксения демонстрирует кольца с жемчугом. Такие же точно продаются в Sunlight за копейки.

Очевидно, что Собчак выдает дешевые украшения за элитные бренды. Скорее всего у любительницы драгоценностей действительно есть шикарные бриллианты, но в обычной жизни такие вещи носить опасно и скорее всего они хранятся где-то в сейфе. А может ее новый мужчина не может себе позволить элитных цацок? Поэтому Ксюше приходится довольствоваться эконом-классом.