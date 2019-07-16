Не надо стесняться… Лазарев не скрывает своих друзей - голубых воротничков

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Сергея и его друга назвали очень милыми.

Совсем недавно в Сети «отгремел» челлендж по открыванию бутылки ударом ноги. После чего, на пике своей популярности среди звезд стал флеш-моб с публикацией своих «старых» фотографий. А Екатерина Варнава с коллегой Евгением Бороденко уже придумали новую забаву. Новый челледж называется — «УитниБаттл». Наши звезды открывают рот под вечный хит американской певицы Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель».

Стоит подметить, что Сергей исполняет челлендж очень мило и женственно. Тут же на ум приходят статьи, в которых писали, что Лазарев нетрадиционной ориентации. Екатерина Варнава начала этот флэш-моб при поддержке своего давнего дружка Евгения. Стоит обратить внимание на то, что у Екатерины много друзей нетрадиционной ориентации.

Одним из них является коллега по сцене Евгений, в сети стало известно, что актер ради того, чтобы официально узаконить брак с неким Игорем Ивлевым, улетел в Данию, где однополые бракосочетания разрешены. Еще один друг Екатерины, это фотограф Даниил Величко, он часто устраивает фотосессии для Варнавы и для Лазарева. Подписчики Даниила уверены в том, что он любит мальчиков, поскольку Величко частенько комментируют фотографии мужчины с неоднозначными фразами, где он выставляет свои фото с голым торсом.

Как говорится, не надо стесняться и пора рассказать уже Сергею о своей ориентации, любить меньше певца все равно не станут. А вот друзей - голубых воротничков, Сергей уже не скрывает. Лазарев выставил пост с новым челленджем снято видео дома у Даниила, причем поздно вечером.

В конце видео Даниил сказал Сергею: «Сереж, ты можешь уйти? Я спать хочу, иди домой». А потом ребята оставили друг другу пару ласковых комментариев, практически под каждым постом можно найти комментарии и лайки у Сергея и Даниила.