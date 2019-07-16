Пока Бородина «смехом гиены» стебала «колхозную» одежду Черно, Саша просила не издеваться над ней

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Жестокие шутки ведущей сильно обидели участницу шоу «Дом-2», Черно умоляла убрать камеру от ее лица и не снимать.

Известная российская телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина не так давно отметила свое 36-летие. Но за годы работы в молодом коллективе — Ксения так и не смогла показать правильного примера для окружающих — уважения к личности, запрет унизительных шуток и постоянных смешков в сторону людей, которые одеты не по моде или же не в брендовых вещах. В браке Ксения воспитывает троих детей, двух своих дочек и сына Курбана Омарова.

Очередной stories в Instagram Ксении начался с «дьявольского смеха» над Сашей Черно, которая на съемки свадьбы Марины Африкантовой и Романа Капаклы пришла в длинном платье цвета «зебра» и надела джинсовую куртку с кроссовками. Бородиной весь образ Александры показался «колхозной» одеждой, и она стала снимать ее на камеру для своего stories, смеясь за кадром.

«Черно одела свой парадный костюм на свадьбу!», — в полный голос засмеялась Бородина. «Так ты на матч пришла футбольный или на свадьбу. Звезда! Саша, когда ты уже по красной дорожке уже пойдешь! Ты мой пупсичик!», — продолжила ведущая. «Ксюш, ну ни показывай!», — попросила не издеваться над ней Черно. «Саша, да никто не увидит! Я никому не покажу! Никто не смотрит мой сториз», — поиздевалась ведущая над участницей и продолжила снимать ее со спины. «Ага, конечно!Никто!», — обиженно протянула Черно. «Называется, закуси губу от такой красоты!», — съязвила в конце своего видео Ксения.

Стало понятно, что коренная москвичка Бородина решила жестко простебать участницу на камеру, а получился какой-то цирк с уродами. Саша Черно родилась в малообеспеченной семье, ее рано бросила мама, а папа и тетя всю жизнь помогали ей встать на ноги. Участница пришла на проект, чтобы найти лучшую жизнь, но пока еще не научилась правильно одеваться, делать макияж и вести себя подобающим образом.

Вероятно, Ксения не задумалась, что тем самым она оскорбила не только Сашу, но и подает пример всем участникам вести себя ровным счетом также. Кроме того, дети Бородиной также перенимают манеру общения матери. Дурной пример - заращителен. А потом родители школьников говорят, что дети стали жесткие и издеваются друг над другом, меряются брендами своей одежды и папиными машинами, а не просто дружат.

«Опять тупые понты от Бородавки, смотрите-ка ей Сашино платье не по вкусу, забыла, как сама одевалась, пока тебя стилисты не научили?», «очередной пример на видео для многомиллионной аудитории, как правильно унижать людей», «жесткий стеб — Саша нормально выглядела, просто полная и на ней так сидит!», «она эти видео снимает ради наших с вами лайков и подписок, цирк устроила, позорище», «Бородина своим смехом гиены думает, что крутая, когда издевается над другими», — пишут разъяренные пользователи сети.