Тиран и деспот или почему Мэрилин Керро сбежала от Шепса?

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Ведьма Эстонии после тысячей обманутых людей с чистой совестью строит новую семью.

Участница «Битвы Экстрасенсов» Мэрилин Керро поделилась с фанатами милой публикацией с сыном. Ведьма давно мечтала о семейной жизни - выглядит очень счастливой, умиротворённой. От ужасного взгляда экстрасенса ничего не осталось, Мэрилин похожа на среднестатистическую домохозяйку. Пользователи заметили, что «эстонская ведьма» в ожидании второго ребёнка, но не от Александра Шепса. Красивая история любви на битве экстрасенсов закончилась ничем – Александр продолжает убеждать людей в своих способностях, а Мерилин кардинально изменила свою жизнь. Почему красивая пара, которую полюбили миллионы не смогла построить семью?

При расставании Александр Шепс оставил послание на странице Instagram.

«Счастье любит тишину, которой у нас не было», - написал экстрасенс обращение к Мэрилин Керро. Возможно, паре не давали покоя вечные обсуждения в прессе, обвинения в обмане. Мерилин восприимчивая девушка и очень бурно реагировала на слухи, когда жила в России из-за этого пара часто ссорилась. Зная Александра, можно предположить, что экстрасенс задавил Мери жестким характером. Мэри сама говорила, что саша жесткий и деспотичный человек с которым сложно договориться. Об этом даже был выпуск на ТНТ, Мерилин говорила, что им сложно найти точки соприкосновения.

Бытуют мнения, что Мэрилин была с Шепсом только из-за жажды денег и любовь, которую они показывали зрителям такая же ложь, как и само шоу о сверхспособностях. Об этом говорит быстрое развитие новых отношений Киро, после того, как она сбежала от Шепса.

Эстонская ведьма уехала из России и практически сразу её личная жизнь наладилась, она познакомилась с Марком Александром Хансеном и практически сразу сыграли тайную свадьбу. Возможно, девушка познакомилась с ним будучи в отношениях с Шепсом.