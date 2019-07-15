«Проще новых редакторов набрать» - Бывшая сотрудница обвинила Малахова в «мошенничестве»

Вчера, 22:00

Объявившему кастинг на место в команде Андрею припомнили былые «грешки».

В Instagram-аккаунте ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале Россия Андрей Малахов объявил масштабный кастинг на место в своей команде. Все, что необходимо потенциальным соискателям - это отослать конкурсную работу на указанный электронный адрес. В комментариях под видео взорвалась настоящая «бомба». Желающих работать на федеральном канале оказалось почти столько же, сколько и уверенных в том, что это очередной «развод на деньги». Среди общей массы комментариев затерялось сообщение якобы бывшей сотрудницы команды Малахова. Женщина в интеллигентной форме напомнила экс-начальнику о том, что нанимая новых сотрудников он (почему-то) забыл расплатиться со старыми.

«Вы мне так гонорар не заплатили...Правильно! Проще новых редакторов набрать: готовых работать за идею», - упрекнула ведущего бывшая коллега.

Возможно, на «махинации» с заработной платой сотрудников Малахову пришлось идти ради экономии бюджета программы. Ведь падающие рейтинги «Прямого эфира» — основная причина их нехватки. Или ключевую роль сыграла жажда наживы звездного руководителя, у которого каждая копейка, что называется, на счету (как доказательство, активное участие Андрея в рекламных проектах). Столичные журналисты, скорее всего, в курсе сложившейся в коллективе ситуации, и отказываются работать с непорядочным руководством. Поэтому Малахову пришлось бросить клич по стране, объявив заманчивый конкурс. Становится понятно, что раскрыли мошенничество Малахова в Сети дабы уберечь от разочарования, мечтающих о столичных гонорарах, новичков из глубинки.