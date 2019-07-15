Шпагат в приданое: Сафронов через сына подкатывает к Волочковой

Сегодня, 17:00

Анастасия, как хищница, набрасывается на любые мужские знаки внимания, понимая, что замуж ее уже могут не взять.

О связи Никаса Сафронова и Анастасии Волочковой фанаты и СМИ говорили неоднократно. Балерина все эти слухи категорически отрицала, аргументируя отсутствие связи с именитым художником только лишь словами, вроде: «будет перебор». Тем не менее, постоянные знаки внимания от Никаса она принимает с удовольствием, а ее недавняя встреча с сыном творца Дмитрием и вовсе натолкнула на интересные рассуждения о том, что Сафронов-старший с помощью наследника попросту подкатывает к своей старой подруге.

Молодой человек прибыл в гости к балерине с хлебом и сыром. Волочкова признается, что это старая традиция среди уроженцев Эстонии, но в данном случае это больше напоминает сватания. Учитывая долгую историю дружбы между Сафроновым и блондинкой, нет ничего удивительного, что мужчина устал находится в так называемой «френдзоне», а потому хочет от Волочковой реальных отношений.

Анастасия – женщина, которой упорно не везет в личной жизни. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что на любые знаки внимания со стороны мужчин она реагирует весьма бурно. Желание Сафронова получить в приданое от балерины ее знаменитый шпагат – неудивительны, учитывая сколько лет они знакомы. Видимо, совсем скоро Анастасия вновь будет говорить о том, как снова влюбилась, пиаря новый роман, на этот раз с художником Сафроновым.