«В федеральный розыск объявят»: Фанаты Харламова «отчитали» комика за шутку над Кадыровым

Сегодня, 18:00

Если ужиться с властью у комика не получится, то Comedy прикроют.

Гарик Харламов уже давно прослыл популярным комиком и шоуменом, который покорил не только сцену модного Comedy Club, но и пространство интернета. Став блоггером, Гарик не только работает со своим другом Батрутдиновым над новым YouTube шоу, но и старается уделять время своему микроблоге в Instagram, где периодически появляются фотожабы и смешные видео-нарезки. Но именно в этом пространстве Харламов смог «проколоться».

Публика Гарика с непониманием отнеслась к недавним постам с высмеиванием власти, ведь, казалось бы, популярный артист высмеивает то место, где сам неплохо устроился. Сначала был стёб над Путиным и его «трансформерами», после чего в Сети разгорелся скандал. К счастью, всё быстро улеглось, и комик продолжил без зазрения совести высмеивать правительство. На этот раз досталось Рамзану Кадырову. Гарик опубликовал пост, в котором публика сразу увидела Рамзана и, собственно, насмешку Гарика над чеченским лидером, намекая на его заросший внешний вид.

Фанаты юмориста «отчитали» звезду за такую шутку над Рамзаном, но некоторые не могли успокоиться и продолжали писать комику, что его юмор изрядно испортился за последнее время. «Я думала, что это Кадыров», «Всё, Гарик попадает под статью экстремизма. Скоро его в Федеральный розыск объявят», «Не поняла сначала, что делает Кадыров в моей ленте», «Харламов, уже просто не до шуток! Сколько можно стебать власть втихаря? Сначала Путина с трансформерами, теперь Кадырова за его внешний вид?» – друг за другом отмечали преданные поклонники звезды.

После того, как шутка над Путиным осталась безнаказанной, Гарик понял, что можно продолжать в том же духе наплевательского отношения к власти и стране в целом. Но долго терпеть ни его публика, ни высокопоставленные чины не смогут. Не далёк час, когда Харламов доиграется с экстремистскими шуточками и вынужден будет совсем другим людям объяснять, что он имел в виду такой фотографией.