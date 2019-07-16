Когда спортзал для «нищебродов»...Киркоров и Басков предпочитают пластику

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По версии экспертов современные артисты потеряли мужественность.

Филипп Киркоров и Николай Басков стараются обмануть возраст и прибегают к услугам хирургов и косметологов для поддержания внешнего вида. Звездам проще убрать на столе пластического хирурга, чем заниматься долгими, изнурительными тренировками. На телеканале «Россия-1» в передаче Леонида Закошанского пластический хирург оценил внешнее состояние Филиппа и Николая, их бархатистая и сияющая кожа говорит о регулярном использовании ботулотоксина, гиалуроновой кислоты. Если говорить о спортзале, то звезды предпочитают не посещать спортзал. Возможно таким, как Николай и Филипп подходят расслабляющие ванны, антицеллюлитные массажи, когда спортзал для «нищебродов».

Надежда Ангарская высказалась по поводу мужчин, прибегающих к пластике и тщательно следящих за лицом.

«Чересчур ухоженный мужчина выглядит не мужественно. По-моему трехдневная щетина это круто», - сказала Надежда.

Помимо Надежды многие женщины высказались, что мужчины н должны делать косметические процедуры, ведь это очень бросается в глаза. А что касается спорта, то каждый уважающий мужчина должен посещать спортивный зал, но Киркорову и Баскову все равно, так как они давно предпочитают пластику.

У певцов полностью противоположный взгляд в отличие от высказавшихся женщин, возможно это и является причиной их одиночества. «Филипп пора бы вам похудеть, животик выпирает из костюма», «Коля прекращай экспериментировать над лицом, займись спортом», - пишут пользователи на страницах исполнителей.