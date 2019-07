Не состоялся, как артист или как Мария Кожевникова оскорбительно поздравила Кузю из «Универа» с днем рождения?

View this post on Instagram

Сегодня день рождения у @gogunskv ❗️ Дуэт Алла и Кузя был смешным, трогательным и настоящим! Виталик, ты многогранный человек и я очень хочу, чтобы ты нашёл себя! Это сложно, непросто, в нашем деле, помимо таланта, должна быть удача и команда! Так вот я от души тебе желаю и второе и третье ! Будь счастлив и здоров! 😘 #СДнемРождения #Универ #Кузя #Алла #ВиталийГогунский #МарияКожевникова P.S. Многие мужчины оценят эту сцену, а женщины посмеются над собой 😉