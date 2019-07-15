Не состоялся, как артист или как Мария Кожевникова оскорбительно поздравила Кузю из «Универа» с днем рождения?

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Унизительное поздравление для Виталия Гогунского депутат запостила в своей соцсети.

Всеми любимый сериал «Универ» на канале ТНТ идет с 2008 года. За это время поменялось большое количество актеров, сыграно много ролей, а актеры стали взрослее в два раза. Актриса Мария Кожевникова (Аллочка) удивительным образом стала депутатом Государственной Думы РФ, Виталий Гогунский (Кузя) играет в театре и продолжает сниматься в кино, Валентина Рубцова (Таня) и Андрей Гайдулян (Саша Сергеев) снимаются в продолжении сериала, также отдельно в сериале «СашаТаня». Многие другие актеры также идут по основной профессии артиста.

У Виталия Гогунского вчера был день рождения. Талантливому артисту исполняется 41 год. Не так давно он развелся с женой, но не отчаивается и строит планы на счастливое будущее, не забывая писать талантливые песни, сниматься в кино и играть в театре. Но, по какой-то неведомой для фанатов причине его коллега по сериалу Мария Кожевникова весьма странно и даже оскорбительно поздравила Кузю с днем рождения: «Сегодня день рождения у Гогунского! Дуэт Алла и Кузя был смешным, трогательным и настоящим! Виталик, ты многогранный человек и я очень хочу, чтобы ты нашел себя! Это сложно, непросто в нашем деле, помимо таланта, должна быть удача и команда! Я желаю тебе второе и третье. Будь счастлив и здоров!». Также она выставила видео, где Кузя поет песню Алле «Аллы, как ты меня достала!». Весьма символично, не правда ли? Стоит отметить, что сам Виталий Гогунский так и не ответил ей на поздравление, даже спустя день. Вероятно, Виталий и так все понял, без лишних слов. По ее посту и пожеланиям стало понятно, что Мария намекает — Виталий не состоялся, как артист, а вот Мария стала депутатом. Как говорит Ксения Собчак о Марии — «через постель». А фанаты Кузи были в корне несогласны с поздравлением Кожевниковой.

«А разве Виталий не состоялся? Еще как состоялся! Очень крутой артист и певец. И автор! Я его обожаю. Какое-то колкое поздравление получилось… по мне так надо было, другими словами, продолжай в том же духе, Виталик! Мы тебя любим!», — написала девушка Марии.

«Поэтому может быть вы это не я и наоборот! Вы поздравляйте так, как хотите! А я буду так, как чувствую!», — съязвила Мария. «Этими поздравлениями вы немного унизили его. Вот я про что. Злости никакой нет. Не переворачивайте слова в свою пользу», «Такое пожелание человеку звучит красиво, когда он только начинает жить, вступает во взрослую жизнь, 18-20, в крайнем случае 25 лет!», — написали пользователи.

«Вы тоже хорошая актриса, но занижать других — это некрасиво!», — высказалась девушка. «Мне, вот честно, неважно что вы думаете, а если точнее сказать, фантазируете на тему, что я думаю и что я делаю. К счастью, в действительности в моей жизни, это не имеет никакого отношения! Удачи! Я и так потратила на вас достаточно времени!», — грубо и высокомерно ответила Аллочка из «Универа».

Многие пользователи решили, что тем самым она пытается унизить своего коллегу. Ведь не для кого не секрет, что в сериале между артистами было настоящее соперничество за право быть первым и желание попасть в эфир канала. Виталий реализовал себя полностью, любим миллионами и его знает даже за пределами нашей страны. Поэтому назвать человека, не нашедшим себя или не реализованным, не состоятельным, как артист в день его рождения — дурной тон и признак звездности поздравителя. Сейчас Виталий работает над новым проектом, который в ближайщем будущем «бомбанет не по-детски», убеждены фанаты актера.