Привыкшая жить в роскоши, экс-жена Аршавина Алиса Казьмина, получила жесткий бумеранг судьбы

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«Майор ФСБ» Алиса Казьмина погрязла в долгах и судебных тяжбах, бывшей жене футболиста не на что жить.

Скандально известный экс-капитан сборной России, а ранее футболист клуба «Арсенал» Андрей Аршавин недавно развелся со второй женой Алисой Казьминой (Аршавиной). После 3 лет брака и рождения дочери Есении, которой сейчас уже 2,5 года, Андрей вновь взялся за старое и стал «гулять налево».

Его несколько раз поймали в клубе с девочками из эскорта, а в последний раз Алиса пригрозила отрезать пальцы одной из его барышень. Когда-то от мужа-гуляки также пострадала и его первая супруга Юлия Барановская. От которого у нее трое детей – Яна, Артем, Арсений. Когда третий ребенок Арсений был еще у мамы в утробе, Андрей стал встречаться с той самой Алисой. Юлия узнала об этом позже, когда мальчику было полгода. Узнав об измене, Юлия устроила скандал, а когда попыталась уйти, то утверждает, что он ее изнасиловал. В то же время, его новоиспеченная любовница Алиса Казьмина стала кричать на каждому углу и оправдываться за то, что стала разлучницей. Она заявила, что мол Юлия виновата сама и от хороших жен не уходят. Каково девушке с тремя маленькими детьми на руках остаться в чужом городе без копейки денег. Ведь Аршавин забрал у нее все и выгнал на улицу. Барановская попросила помощи у Андрея Малахова и он помог ей и с работой, и с жильем.

Свою кличку «Алиса майор ФСБ» - девушка получила не просто так. В самолете она устроила скандал, где попыталась оказать давление на сотрудников, ее с няней и ребенком сняли с самолета. Барышня более, чем скандальная, но получила по заслугам и даже оплатила расходы Аэрофлота. А, как стало известно из интервью адвоката Алисы, привыкшая жить в роскоши Казьмина, получила жесткий бумеранг судьбы. Мало того, что от «хорошей жены» Алисы все-таки сбежал муж, изменив ей с несколькими девушками, еще он украл у экс-супруги Mercedes GL 350, вымогал деньги и отбирал недвижимость.

Сейчас Казьмина ходит по судам с дочерью на руках, у нее нет денег на услуги няни. Как, впрочем, и средств к привыкшему для нее образу жизни – икра с маслом и хлебом, дорогой отдых за границей и бесконечные посещения салонов красоты. Теперь этого нет. Первый бывший муж, как и второй бывший, лишили ее всего. Еще и долг перед обсуживающим персоналом (няня, горничная и тп) более 2 млн рублей выставили.

От адвоката Казьминой Александра Добровинского стало известно: «Ей не с кем было оставить ребенка. Андрей Сергеевич не дает под опеку денег, поэтому у няни большая задолженность и она сделала Алисе ручкой. Алиса жила всю жизнь в богатстве. Она была замужем за очень состоятельным человеком. Если ей до этого было хорошо и Андрей уговорил ее бросить мужа, не для того, чтобы она жила в хлеву».

Казьмина запросила у Аршавина на алименты для Есении 4 млн рублей в год. Баснословный размер алиментов тоже оправдан. Соперница Барановской привыкла жить на широкую ногу, к тому же, кроме дочери Аршавина, у нее еще двое несовершеннолетних детей от первого брака. Алиса запрещала Андрею общаться с детьми от Юлии, и только сейчас, он возобновил общение с ними. Веротяно, Казьмина хотела кататься как сыр в масле с Аршавиным, а он кинул и ее с маленьким ребенком на руках.

Получается, Алиса променяла богатого мужа-бизнесмена, на жадного ходока и тирана? Шило на мыло… Значит бумеранг все-таки существуют, подытожили фанаты Юлии Барановской.