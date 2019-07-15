Когда в жизни дёшево и сердито...Пынзарь радуется, что Феофилактова превратилась в «дурнушку»

Сегодня, 07:00

Женя опозорилась в эфире телеканала «Россия-1».

На передаче Леонида Закошанского «Выход в люди» появилась давняя конкурентка Даши Пынзарь Евгения Феофилактова. Девушка заметно забила на себя и выглядит не так роскошно, как раньше. Безвкусное платье, жёлтый тональный крем, придающий дешевизну образу девушки и зелёные тени, совсем не тот образ, в котором фанаты привыкли видеть экс-участницу шоу «Дом-2».

Давние подружки Пынзарь и Феофилактова конкурировали со времён телепроекта, обе девушки любили наряжаться и несмотря на дружбу всегда пытались соперничать. В один момент Женя обошла подругу: девушка открыла своё дело, ее приглашали на разные передачи в качестве эксперта, снималась для журналов, а Пынзарь продолжала жить с мужем и ребёнком в стенах шоу.

Не все так прекрасно, как казалось, в скором времени Феофилактова развелась с мужем, все проблемы по дому и воспитанию сына легли на её плечи. Когда Женя перестала следить за собой как прежде, то стала выглядеть «дёшево и сердито».

На фотографиях она все такая же модель с идеальными чертами лица и макияжем, а в жизни все гораздо печальнее. Даша где-то в глубине души радуется, что наконец смогла обойти конкурентку. Пынзарь, в отличие от Феофилактовой, хорошо устроилась и ни чем не занимается, кроме воспитания детей и усовершенствованием собственного тела. Известно, что Даша сделала грудь, губы, убрала брыли, сделала пресс и вставила импланты в ягодицы, что многие находят очень привлекательным.