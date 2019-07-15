Муж Ксении Бородиной заинтересовался её обворожительной конкуренткой

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За это и был «послан» пьяной Ксюшей, считают пользователи сети

Недавно в соцсети попала фотография с «пьяной вечеринки» Ольги Орловой и Ксении Бородиной. Дамочки настолько хорошо отдохнули, что Ксения не стала сдерживать эмоции и «послала» своего мужа куда подальше. На фотографии, две пьяные ведущие «Дом-2» сидят в обнимку, а Бородина с дерзким видом держит средний палец правой руки. Также, ведущая отметила Instagram своего мужа, который наверняка где-то «накосячил», считают пользователи сети. И кажется, нам удалось выяснить причину подобного поведения замужней женщины. Спустя несколько дней после этого инцидента, подписчица Ксении Бородиной задала ей волнующий вопрос: «Как реагировать, если муж подписан на бывших и лайкает им фотки регулярно?».

Ответ Бородиной был молниеносным, ведущая выставила Gif – файл на котором некая девушка точно с таким же дерзким видом, как недавно она сама, показывает средний палец руки мужу.

Так, вот оно в чём дело, таким образом, Бородина протестует против «мужской неверности». Хамское поведение ведущей, оказалось небеспочвенным, муж Ксении Бородиной действительно «накосячил». Курбан Омаров лайкает фотографии некой девушки, на которую подписан в сети. О том, что эта девушка, является бывшей возлюбленной Курбана мы утверждать не будем, но то, что мужчина заинтересовался обворожительной конкуренткой своей жены это факт. Некая Ангелина, тоже является дизайнером одежды, как и Ксения Бородина. Но Курбан оценил вовсе не профессиональные качества молодого дизайнера, а её «упругое достоинство». Как часто Омаров просматривает страницу молодой особы – неизвестно. Но стоит отметить, что Ангелина часто выставляет фотографии, демонстрируя свои прелести.

А почему бы и нет? Если есть, что демонстрировать. Из всего, следует вывод, что отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова действительно находятся в состоянии «землетрясения». Именно по этой причине лучшая подружка Ольга Орлова практически каждый день поддерживает Ксюшу за бокалом «горячительного» напитка. Только поможет ли алкоголь в борьбе за сохранение семьи – большой вопрос.