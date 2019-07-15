Вопреки красивой шевелюре и в знак ревности, Королева заставила Тарзана сбрить волосы

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Лысая голова танцора сейчас мелькает на отдыхе. Повлияет ли новый образ Глушко на заработок, неизвестно.

Одной из главных фишек мужа Наташи Королевой признана шевелюра Тарзана, многие женщины сходят с ума по длинным вьющимся локоном цвета блонд. Вероятно, именно этот факт и послужил причиной для того, чтобы стриптиз-танцор сбрил волосы.

Тарзан предстал перед публикой в совершенно новом свете. Сергей Глушко опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с лысой головой.

«Где же Ваши волосы шикарные?», – с удивлением поинтересовались подписчики. Тарзан не стал отвечать на вопрос и комментировать изменения в образе. Предположительно, подозрительность и опасливость Наташи достигла пика, ведь СМИ постоянно пишут о разных интрижках с участием стриптизера, но это только «вершина айсберга». Пресса не в силах осветить абсолютно все, что происходит в жизни звездной пары, а Наташа и Сергей не те, кто выносит сор из избы. Видимо, вопреки красивой шевелюре и в знак ревности, Королева заставила Тарзана избавиться от локонов.

Также, имеет место быть предположение о том, что сам Сергей принял нелегкое решение обриться на лысо. Неделю назад, он записал обращение к фантам, на котором было заметно, что волосы Тарзана находятся в ужасном состоянии. Они сухие, блеклые и выглядят безжизненно. Вероятно, артист перестал ухаживать за шевелюрой и захотел избавить себя от лишней мороки.