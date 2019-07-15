Василиса Володина наживается на доброте людей или как действует астрологическая прививка?

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Володина «придумала» средство от ссор.

Василиса Володина более известная, как астролог с программы «Давай поженимся!». Отличается от своих коллег своей уравновешенностью, спокойствием и чаще всего говорит, когда ее попросят об этом. Несколько часов назад Василиса добавила в stories новую разработку: «Астрологическая прививка против ссоры».

И как же действует прививка и что первое приходит на мысль? Скорее всего, вы думаете, что «попахивает», каким-то обманом, ведь ссору можно предотвратить в любые лунные сутки. Это зависит от вашего настроения, восприятия ситуации или человека. К тому же, вся та история напоминает простое выкачивание денег у доверчивых людей. Становится понятно, что Василиса, вероятно, втерлась в доверие своему зрителю. Многие считают ее кумиром и хорошей ведущей передачи «Давай поженимся!». У телеведущих в телепрограмме задача помогать людям, искать им подходящую пару, найти любовь, а такие амплуа, как у Володиной, чаще всего притягивают своей добротой. Это все похоже на выкачивание денег, поскольку личная консультация у Володиной стоит от 140 тыс. рублей.

А по поводу астрологической прививки, многие обратили внимание, что у Василисы все продумано до мелочей. Если пройти по ссылке, то там написана общая информация про ссоры, а в тексте много воды, а ключевые слова это: «Легко улучшить свои отношения с окружающими, если вовремя промолчать и раздувать дискуссию в момент, когда она способна нанести большой вред». Как говорится это и ежу понятно, но подписчики вам благодарны, дорогая Василиса, что сообщили им об этой «малоизвестной» новости. К слову сказать, стоимость такого календаря 2000 рублей на 6 месяцев, а на 12 месяцев стоимость 3500 рублей. Кажется, что это не много, но не много это для одного человека, а если это допустим десять или двадцать человек получается круглая сумма. Тем более у Володиной в подписчиках около 650 тыс. людей. Если 500 человек закажет календарь на 12 месяцев, то получится заработок Василисы 1750000. Стоит задуматься, нужны ли нам такие псевдопрогнозы, больше похоже, что нас дурят и наживаются на доброте.