Малахов наживается на смерти «беременной» фанатки Киркорова

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Сообщения от покойной – не предел фантазии ведущего.

Светлана Сафиева ранее появлялась на программе Малахова, где заявила о своей беременности от Киркорова. По словам самой женщины, она вынашивала тройню от поп-короля. Скорее всего, болезненная одержимость достигла предела, в результате чего ее постиг любовный бред. Кроме того, не исключено и желание «засветиться» на федеральном канале.

Малахов посвятил «беременной» Сафиевой ряд передач. Однако в январе этого года Светлана скончалась от остановки сердца. Андрей, разумеется, не смог проигнорировать данное событие и начал «раскручивать» его с удвоенной силой. Кроме того, вероятно, для усиления скандальной атмосферы на передачу «Прямой эфир» были приглашены родственники Светланы, а программа в очередной раз стала площадкой для выяснения отношений.

Родственники обсуждали наследство богатой фанатки Киркорова, после смерти которой осталась элитная квартира в Москве. На этот раз Малахов будто превзошел сам себя: история Светланы изобилует очень многими тайнами, порой заходя на территорию мистики, а сам ведущий успешно наживается на смерти женщины.

Так, например, племянница покойной предоставила видео, на котором голос Сафиевой оскорбляет родственников, обвиняя их в меркантильности. Вполне возможно, что Малахов будет развивать эту тему и дальше, находя новые сенсационные факты.